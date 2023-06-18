50 مليونًا في الهواء وبرشلونة لا يجد حلًا .. لابورتا في ورطة جديدة!

النادي الكتالوني في أزمة حقيقية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لديه رواتب تبلغ حوالي 50 مليون يورو يستطيع توفيرها لكنه لا يمكنه فعل ذلك في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يريد التخلص من كل من صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه وسيرجينيو ديست وأليكس كويادو بالإضافة إلى جوستافو مايا.

وأوضحت أن إجمالي رواتب الخماسي هي عبارة عن عبء إضافي على ميزانية الفريق المتهالكة بالفعل، ويسعى لحل جزء من مشاكله الاقتصادية بالتخلص منها.

ويملك برشلونة في الوقت الحالي حد أقصى يبلغ حوالي 450 مليون يورو للرواتب تم تحديده من قبل رابطة الدوري الإسباني، بينما تصل رواتبه إلى 530 مليونًا بعجز حوالي 80 مليونًا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فشل لتوه في إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد التاريخي للنادي بسبب مشاكله المالية.