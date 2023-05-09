40 مليون ريال .. الأهلي يحصد مكافأته الأولى بعد العودة لدوري روشن

الأهلي عاد رسميًا لدوري المحترفين

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بدأ النادي الأهلي يحصد ثمار عودته لدوري روشن السعودي بعد موسم صعب قضاه في دوري يلو الخاص بالدرجة الأولى، وجاءت المكافأة الأولى بالاقتراب من توقيع عقد رعاية بقيمة 40 مليون ريال سعودي تقريبًا.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن توصل إدارة النادي برئاسة وليد معاذ لاتفاق مع شركة سكاي المختصة بالذكاء الاصطناعي على توقيع عقد رعاية يمتد لـ3 مواسم ويحصل الأهلي بموجبه على 13.5 مليون ريال سعودي سنويًا، أي بقيمة جمالية تتخطى بالقليل حاجز الـ40 مليونًا.

ولا ينقص توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الأمر سوى التدقيق في الأوراق من جانب الطرفين، حسبما أفادت الرياضية.

الأهلي كان قد هبط لدوري يلو بنهاية الموسم الجاري، وقد استطاع بقيادة مدربه بيتسو موسيماني حسم العودة لدوري روشن قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

مجلس الإدارة الأهلاوي يُقاتل حاليًا في ملعب آخر، حيث يسعى لإقناع فيفا برفع عقوبة المنع من القيد عنه خلال الصيف القادم أو على الأقل منحه الحق في استخدام بند التدابير الوقتية وتسجيل اللاعبين الذين تم التوقيع معهم مؤخرًا.

Shahid