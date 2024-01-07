عملاقان يتنافسان على إعادة هندرسون إلى إنجلترا .. وشرط من الاتفاق للموافقة

تعرف على آخر تطورات جوردان هندرسون مع الاتفاق

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ترددت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تؤكد على أن جوردان هندرسون قائد الاتفاق، يُريد العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذا الأمر قد يُكلفه الكثير من الأموال.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" عن أن هناك 4 أندية أوروبية تُريد التعاقد مع جوردان هندرسون، وهم تشيلسي ونيوكاسل من إنجلترا، بالإضافة إلى سيلتك الأسكتلندي ونادي ألماني لم يُذكر اسمه.

ويبحث نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عن تدعيم خط وسط الفريق، في ظل اقتراب رحيل كونور جالاجر خلال الفترة القادمة إلى صفوف توتنهام.

ومن جانبه أضاف الإعلامي جاكوبس بين عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه في حالة بيع هندرسون إلى فريق آخر، سيحصل ليفربول على نسبة بيع.

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وأشار جاكوبس إلى أن الاتفاق لن يُوافق على أي عرض إلا إذا كان "مذهلًا" من الناحية المادية، وذلك لأن النادي لا يمتلك ميزانية كبيرة، ويتم إنفاق مخصصاتهم الموسمية، وهذا يعني أنه إذا أراد هندرسون الرحيل، فستكون المفاوضات صعبة.

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