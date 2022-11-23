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35 جنيهًا في الأسبوع .. عرض غريب لضم رونالدو كلاعب حر

علي سمير
11:20 ص غرينتش+2 23‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo ManUtd 2022-23
عرض جديد لن يرغب رونالدو في الاستماع له

تنهال العروض بشكل مستمر على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن ليست من الأندية التي يطمح النجم المخضرم في الانضمام لها.

رونالدو أعلن أمس، الثلاثاء، عن فسخ عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي، بعد فترة من الشد والجذب والتصريحات النارية من اللاعب التي دفعت ناديه للتخلي عنه.

نادي "كرو" من الدرجة الرابعة عشر الإنجليزية، قرر التقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ37 سنة، الذي يحمل 5 كرات ذهبية طوال مسيرته.

وكتب النادي على حسابه بموقع "تويتر":"يمكننا أن نؤكد أننا تقدمنا بعرض رسمي للتعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد".

وأضاف:"لو قبل رونالدو العرض، سيكون الأعلى أجرًا بالفريق، لأنه سيحصل على مبلغ 35 جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع".

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط بالعديد من الأندية الفترة الأخيرة، كان أبرزها نيوكاسل يونايتد وتشيلسي ونادي النصر السعودي.

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