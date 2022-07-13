300 مليون يورو .. عرض خيالي لإقناع رونالدو باللعب في السعودية!

أحد الأندية السعودية قدم عرضًا تاريخيًا في محاولة لإقناع كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى صفوفه.

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا تاريخيًا من أحد الأندية السعودية، في محاولة لإقناعه بالانضمام إليه.

رونالدو يمر بفترة متوترة في علاقته مع مانشستر يونايتد، الذي عاد إليه في صيف 2021، بعد رحيله عن "أولد ترافورد" في 2009.

وطلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة مع غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ولم يتوجه رونالدو مع "الشياطين الحمر" إلى جنوب شرق آسيا، حيث يجري مانشستر يونايتد فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

ويحاول رونالدو أن يضغط بكل ما أوتي من قوة على مانشستر يونايتد، للسماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ما هي تفاصيل العرض السعودي؟

حسب النسخة البرتغالية من شبكة "CNN" الإخبارية، فإن رونالدو تلقى عرضًا هائلًا للعب في المملكة العربية السعودية.

وحسب التقرير، فإن النادي السعودي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، سيقدم 30 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد للتخلي عن البرتغالي.

بينما سيحصل رونالدو على 250 مليون يورو مقسمة على موسمين هي مدة العقد المفترض مع النادي السعودي، فيما سيحصل وكيل البرتغالي على 20 مليون يورو للتوسط في الصفقة.

ما هو موقف رونالدو؟

التقرير نفسه كشف عن موقف رونالدو من العرض السعودي المغري للغاية من الناحية المالية.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من المقابل المادي الهائل، فإن رونالدو لا يميل إلى قبول اللعب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل، حيث يفضل الانتقال إلى أحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

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