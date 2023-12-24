30 مليون يورو.. كشف خطة سرية لبيع ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي

تراجع مستوى النجم البولندي زاد من حدة الغضب الكتالوني تجاهه

يتجه مسؤولو برشلونة لبيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني، خلال الصيف المقبل، إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مسؤولي البارسا أكدوا مرارا أن ليفاندوفسكي لن يرحل في صيف 2024، وهو ما "أقسم عليه" وكيل اللاعب، بيني زاهافي، لكن الواقع يبدو مختلفا عما يعلن في وسائل الإعلام.

ويبدو أن تراجع مستوى النجم البولندي، زاد من حدة الغضب الكتالوني تجاهه، حيث سجل سجل 9 أهداف فقط في 21 مباراة بمختلف المسابقات.

وأوضحت أن "مسؤولي برشلونة يعملون سرًا على بيع ليفاندوفسكي الصيف المقبل لأحد الأندية السعودية، وهناك المزيد من الأصوات المؤيدة لرحيله، في ظل الارتفاع الكبير في راتبه خلال الموسم المقبل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وختمت "سبورت": "وكيل روبرت ليفاندوفسكي لا يعارض الأمر، أما برشلونة فينوي طلب 30 مليون يورو للسماح برحيل ليفاندوفسكي، لكن الرقم الأكثر واقعية للصفقة سيكون 20 مليونا".