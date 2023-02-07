"30 ساعة تحت الأنقاض دون مساعدة" .. زوجة حارس مالاتيا سبور تستغيث لانتشاله من أنقاض زلزال تركيا

زوجة حارس مالاتيا سبور تستغيث من أجل إنقاذه من تحت أنقاض زلزال تركيا.

بعد أكثر من 30 ساعة على زلزال تركيا المدمر الذي حدث فجر الإثنين، لم يتم بعد العثور على حارس المرمى أحمد أيوب تركسلان، الذي يلعب في نادي مالاتيا سبور، أحد فرق الدرجة الثانية.

ومع عدم الوصول إلى الحارس بعد، خرجت زوجته في مقطع فيديو طلبًا للمساعدة من أجل إنقاذه.

وقال كوبرا تركسلان في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: ""الوضع سيئ للغاية، الرجاء المساعدة، لقد ظل تحت الأنقاض لمدة 30 ساعة، الرجاء المساعدة".

وأضافت: "لا يوجد دلو ولا رافعة، ولا أحد يرفع عنه الأنقاض، لا أحد يستطيع إخراجه من تحت الأنقاض، الرجاء المساعدة، هذا المكان مسطح. الرجاء المساعدة".

المدرب المساعد لفريق مالاتيا سبور خرج في تصريحات مع شبكة "beIN Sports" للكشف عن آخر تطورات الموقف.

وقال: "نحن في الحطام حيث تم العثور على أحمد أيوب، أتمنى أن يكون لدينا أخبار جيدة اليوم، هذا هو الأمل بداخلنا".

وأضاف: "الأمر سيئ حقًا، هذا شيء آخر، لقد وقعنا على الأنقاض في الزلزال الثاني المنازل من حولنا دمرت".

وأكمل: "هناك 60 شخصًا في المبنى الذي يوجد فيه أحمد. تمكنا من الوصول إلى سبعة أشخاص. لذلك الأمر صعب للغاية، وبعض الأشياء غير كافية".

واختتم قائلًا: "هل هذه البيوت مبنية من الرمل؟ كيف يُسمح بها؟ هل الحياة البشرية رخيصة جدًا؟ الرمال في كل مكان، الرمال!".