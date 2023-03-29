3 عوامل تحسم عودة ليونيل ميسي لبرشلونة!

ما الذي يحكم عودة ليونيل ميسي لبرشلونة؟

ينتظر عشاق برشلونة سماع خبر عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقهم بفارغ الصبر؛ خبر قد يصبح حقيقة إن حسم برشلونة 3 عوامل.

ويشغل مستقبل ميسي الجميع مع عدم تجديده لعقده مع باريس سان جيرمان رغم نهايته بنهاية الموسم الجاري وإمكانية توقيعه لأي نادٍ في أي وقت منذ يناير الماضي.

وتمني جماهير برشلونة نفسها بعودة هدافها التاريخي وهداف الدوري الإسباني، ليونيل إلى صفوف فريقها، لكن عودة ميسي سيلزمها 3 تغييرات أولية كما ذكرتها صحيفة سبورت الكتالونية.

أول تلك التغييرات وهي أمر بديهي بموافقة ليو على العودة؛ عودة ستلعب عائلة ميسي دورًا كبيرًا فيها مع رغبة زوجته وأولاده في العودة للعيش ببرشلونة. كما يلعب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وقائد ليو السابق بالفريق دورًا محوريًا في العودة المحتملة.

عقد اجتماع بين ميسي وجوان لابورتا رئيس برشلونة سيكون ثاني الخطوات نحو عودة قائد الأرجنتين الذي ساهم في إعادة لابورتا لرئاسة برشلونة بانتخابه، لكن الأخير لم يجدد تعاقد ليو بحجة الأزمة المالية ليجد ميسي نفسه بلا نادٍ فجأة وهو ما يشعره وعائلته بتعرضهم للخيانة من جانب رئيس برشلونة.

أهم ما سيجعل ميسي يرتدي قميص برشلونة مجددًا هو توفيق النادي لأوضاعه الاقتصادية. برشلونة مطالب حاليًا بتقليص فاتورة رواتب لاعبيه بمقدار 200 مليون يورو ليقدر على التعاقد مع صفقات جديدة أو حتى يسجل لاعبه الشاب جافي ضمن قائمة الفريق الأول بعقده الجديد.