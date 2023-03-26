3 عروض سعودية لبوسكيتس، ولكن!

تامر أبو سيدو
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Sergio Busquets Barcelona 2022-23Getty Images
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اللاعب الإسباني سيُصبح حرًا بنهاية الموسم الجاري

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مازال مستقبل سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة معلقًا بين البقاء في كامب نو والرحيل إلى وجهة أخرى بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري.

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صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت أن بوسكيتس استغل فترة التوقف الدولي لدراسة عرض برشلونة الأخير لتجديد عقده والذي وصله في منتصف مارس الماضي، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الطرفين حول التفاصيل المالية مازال بعيدًا رغم وجود رغبة منهما في تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ34 عامًا تلقى عرضين من الدوري الأمريكي بجانب 3 عروض أخرى من الدوري السعودي، مشيرة إلى أن العروض الأمريكية تتفوق ماليًا على تلك السعودية، وأن نادي إنتر ميامي قد بدأ المفاوضات مع اللاعب بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية ويبدو وجهته الأقرب.

موندو ديبورتيفو نفسها كانت قد كشفت في فبراير الماضي عن عرض من النصر السعودي وصل بوسكيتس ويتضمن عقدًا لموسمين مقابل 18 مليون يورو.

يُشار إلى أن النصر نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد ارتبط بعدها بعدد من الأسماء على رأسها لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

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