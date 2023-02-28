262 تهمة .. عقوبة ضخمة قد تدمر مسيرة إيفان توني!

المهاجم الإنجليزي في ورطة حقيقية

اعترف إيفان توني مهاجم فريق بيرنتفورد الإنجليزي، بالقيام ببعض الانتهاكات المتعلقة بقواعد الاتحاد الإنجليزي للمراهنات، وصل عددها إلى 262 تهمة.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن اللاعب أقر بالذنب ردًا على العدد الهائل من التهم التي وجهها الاتحاد الإنجليزي له في شهر ديسمبر الماضي، لكنه قرر الطعن على بعض التهم الأخرى.

وأوضحت أن اللاعب سيتم إيقافه لفترة طويلة بسبب هذا الأمر، مثلما حدث من قبل مع العديد من اللاعبين الآخرين الذين تورطوا في قضايا مماثلة.

وكان توني قد تم اتهامه بـ232 انتهاكًا لقوانين المراهنة بين عامي 2017 و2021 في نوفمبر الماضي، بالإضافة لـ30 تهمة أخرى حدثت بين عامي 2017 و2019 في الشهر التالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توني لم يتم اتهامه بالمراهنة ضد أي من الفرق التي سبق أن لعب لها خلال مسيرته بما فيهم برينتفورد، لكن هذه الاتهامات ستؤثر بشكل كبير على مسيرته وقد تؤدي إلى انخفاض سعره بشكل ملحوظ وتردد الأندية في التعاقد معه.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 26 سنة يمر بفترة مميزة مع فريقه هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي.