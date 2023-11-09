"26 مقابل القليل" .. مورينيو يهين ساري بسبب "ودية" أوروبا!

أجواء ديربي روما تشتعل قبل اللقاء المرتقب!

لم يفوت مدرب روما جوزيه مورينيو الفرصة ورد على نظيره في لاتسيو ماوريتسيو ساري عقب سخرية الأخير من مواجهة الذئاب القارية.

وقال ساري عقب انتصار ناديه على فينورد لحساب دوري الأبطال إن لاتسيو خرج من معركة حقيقية قبيل ديربي العاصمة الأحد المقبل، بينما روما سيلعب "ودية"، في إشارة إلى لقاء الأخير الخميس مع سلافيا بالدوري الأوروبي.

واستغل مورينيو المؤتمر الصحفي للقاء سلافيا للرد على ساري وقال: "لست أنا من يجب أن يشعر بالإهانة، ولكن سلافيا، أعرف مدى قوتهم وأنهم فريق محترم".

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وأتبع: "أحترم دائماً الخصم، ولكن الفرق بين تاريخ لاعب أو مدرب هو كيف يفكر بالمباريات، الفريق بين مدرب فاز ب26 بطولة وآخر فاز بالقليل منها".

وأكمل البرتغالي: "هذه هي العقلية لأن كل مباراة مهمة ولا يوجد ما يسمى مباراة ودية للعبها".