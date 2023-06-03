25 مليون يورو فقط .. برشلونة يخسر نصف قيمة عقد ديمبيلي لهذا السبب!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهدد بفقدان النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الصيف الجاري لو قرر اللاعب فسخ تعاقده والانضمام لفريق آخر.
المثير للجدل هنا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النجم الفرنسي لن يرحل بقيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده كاملة.
فالشرط الجزائي الذي كانت قيمته 100 مليون يورو تم تخفيضها إلى 50 مليونًا خلال آخر الأيام الأخيرة بشكل تلقائي ولن يحصد برشلونة ذلك المبلغ أيضًا.
حيث إن نصف ذلك المبلغ حال تم دفعه لفسخ عقد اللاعب سيتم تسديده لوكيله موسى سيسوكو الذي سيسعى جاهدًا من أجل إيجاد وجهة بديلة للنجم الفرنسي.
جدير بالذكر أن برشلونة يحاول أن يمنح الفرنسي عقدًا جديدًا في الفترة الماضية لكن قواعد اللعب المالي النظيف وانتظار موافقة رابطة الدوري الإسباني تمنعاه من ذلك.
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