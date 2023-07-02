240 مليون يورو السبب .. انتقال مبابي إلى ريال مدريد يصبح مستحيلاً

هل سينتقل مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي أصبح مستحيلًا.

ويشغل مستقبل مبابي الجميع في الوقت الحالي، بعد إعلانه رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم القادم، وأثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فقط فايزة العماري، والدة مبابي وناصر الخليفي واللاعب نفسه يعرفون كيف سيتم المكسب، حيث يريد مبابي 240 مليون يورو في حالة انتقاله هذا الصيف كرد فعل على الغضب القطري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان لا تصدق مبابي إلا عندما يختم توقيعه في 1 يناير 2024 لأنه كما أكدت مصادر خاصة من ريال مدريد أن قائد فرنسا لن يظهر معهم في الشهرين المقبلين.

ويحتاج ريال مدريد إلى مبابي في هذه الفترة، مع رحيل عدد كبير من نجوم الفريق في مقدمتم كريم بنزيما، ولكن الإدارة تبحث أيضًا عن استقرار وضعهم الاقتصادي وغرفة الملابس، ويروا أن مبابي مسجون بالمال وأن الشيء الوحيد الذي فعله هو الكشف عن رغبته في عدم القيام بتجديد عقده في عام 2024 فقط.

المشكلة التي يواجهها مبابي هي أن القفص الذهبي الذي عاش فيه العام الماضي جعله يتخلى عن كرة القدم أو على الأقل ما يحبه من الألقاب والجوائز الفردية لذلك قرر الرحيل من أجل تحقيق بطولات كثيرة والفوز بالجوائز التي يستحقها.