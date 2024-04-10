مفاجأة لا تخطر على البال في 2086 .. كومبيوتر يختار الفائز بدوري الأبطال الموسم الحالي وحتى 2103!

أندية ليست في الحسبان ستتوج بحسب تلك التوقعات

قام الذكاء الاصطناعي باختيار الفائزين بدوري أبطال أوروبا بداية من النسخة الحالية وحتى نسخة 2103، وكشفت القائمة عن سلسلة من التوقعات المشوقة والمفاجأة.

ومنذ ظهور عدة منصات للذكاء الاصطناعي مؤخراً على الشبكة العنكبوتية، أصبح المستخدمون يستخدمونها لمعرفة التوقعات والتنبؤات فيما يخص أبطال البطولات المختلفة، وحتى إجراء القرعات الخاصة بها، والتي تصيب في أحياناً كثيرة.

وتداولت عديد المواقع أبرزها "سبورت بايبل" صورة القائمة الخاصة بالتوقعات حتى 2103، والتي تنبأت بفوز برشلونة باللقب في الموسم الجاري، وهو الذي يواجه بي إس جي بربع النهائي، بينما سيتوج مانشستر يونايتد العام المقبل رغم معاناته في البريميرليج لبلوغ مركز مؤهل للبطولة من الأساس.

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وشهدت القائمة فوز أتلتيكو مدريد أخيراً بالمسابقة التي تمنعت عنه ولكن في 2039، ولثلاث مرات متتالية، بينما سيضيف ريال مدريد 10 ألقاب جديدة، وسيفك بي إس جي نحسه في 2033.

وضمن أبرز المفاجآت، توقع التقرير فوز شيريف تيراسبول المولدوفي، والذي فجر مفاجأة كبرى قبل عامين بالانتصار على ريال مدريد بالبرنابيو، باللقب في 2086، بينما سخر البعض من غياب آرسنال من القائمة الممتدة حتى بداية القرن المقبل!