200 صفحة وفيديو من 12 دقيقة .. براءة ألفيش في انتظار نظر القضاء

النجم البرازيلي يستعد للدفاع عن نفسه بقوة هذه المرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي دانييل ألفيش يستعد من جديد لطلب الإفراج عنه ولو بشكل مؤقت في قضيته الشهيرة الأخيرة المتهم فيها بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، فأن ألفيش يملك مذكرة دفاع تبلغ حوالي 200 صفحة، يأمل من خلالها أن يحصل على حريته للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت كذلك أن المحامي الخاص بالنجم البرازيلي قد بنى مذكرة الدفاع تلك على مقطع فيديو مدته 12 دقيقة يدعم رواية ألفيش وقد يمكنه من الحصول على الإفراج المنتظر.

وكان ألفيش قد غير روايته وأقواله في القضية أكثر من مرة وهو ما ورطه فيها بشكل أكبر من المتوقع مع بداية ظهور الاتهامات.

جدير بالذكر أن زوجة ألفيش جوانا سانز كان قد طلبت الطلاق منه، ويبدو أنه كان يغير روايته في محاولة لإنقاذ علاقته بها بأي شكل من الأشكال بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.