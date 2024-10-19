"لا نريد تلقي 20 هدفًا في مباراتين".. جماهير برشلونة تثور ضد قرار فليك!

ما علاقة شتشيسني؟

تخشى جماهير برشلونة التعرض لخسارة كبيرة خلال مواجهتي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (الأربعاء المقبل) وريال مدريد في قمة الدوري الإسباني (السبت).

ووقع العديد من جماهير برشلونة عريضة تطالب بعدم مشاركة الحارس إيناكي بينيا في مواجهتي البايرن والريال، وذلك تحت عنوان "لا نريد تلقي 20 هدفًا في مباراتين".

وكان الألماني هانز فليك مدرب برشلونة قد أعلن مشاركة بينيا أساسيًا في مواجهتي إشبيلية (بالليجا) غدًا الأحد، وبايرن ميونخ بدوري الأبطال.

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وقرّر فليك أن يبقى حارسه البولندي فويتشيك شتشيسني، الذي انضم للفريق مؤخرًا (عائدًا من الاعتزال) بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على مقاعد البدلاء.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "لا يوجد سبب للتغيير، سيبدأ إيناكي بينيا المباراة، سعيد أيضًا بشتشيسني، لكن لا يوجد سبب للتغيير الآن".