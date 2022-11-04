20 مليون يورو غرامة من أجل "لاعب فاشل".. لايبزيج ينتصر على ليدز!

هل تستحق 3 مباريات كل هذا العناء؟

ألزمت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" نادي ليدز يونايتد بدفع 20.5 مليون يورو لصالح نادي لايبزيج الألماني فيما يتعلق ببنود تعاقدية خاصة بلاعب الفريقين السابق، الفرنسي جيان كيفن أوجستين.

اللاعب البالغ من العمر حاليًا 25 عامًا والذي ينشط في صفوف بازل السويسري أعير من لايبزيج إلى ليدز في موسم 2019-2020 مع وجود بند يقضي بحصول لايبزيج على 18 مليون جنيه إسترليني (20.5 مليون يورو) حال نجاح ليدز في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم نفسه، وهو ما حصل بالفعل.

لكن أوجستين لم يشارك إلا في 3 مباريات دون أن يحرز أي هدف، تجربة فاشلة لا يطمح ليدز أن تكلفه أيضًا هذه الغرامة الضخمة.

يحتج ليدز يونايتد على الأمر مستندًا إلى أن مدة الإعارة كانت تنتهي في 30 يونيو 2020، التاريخ الذي لم يصعد فيه ليدز إلى الدوري الإنجليزي، ببساطة لأن كل الدوريات الأوروبية كانت متوقفة في ذلك التوقيت بفعل فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وأصدر ليدز بيانًا في أعقاب الحكم القضائي قال فيه إن الفريق القانوني سيراجع بعناية جميع الخيارات بهدف الاستئناف على هذا الحكم الذي "يتعارض مع لوائح فيفا في ضوء التأثير النادر الذي خلفته جائحة كوفيد – 19" على حد تعبير البيان.