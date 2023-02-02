20 مترًا للأمام والصافرة حسب الخصم .. بيتيس يهاجم التحكيم وتشافي يرد

برشلونة فاز على ريال بيتيس بهدفين لهدف، لكن شكوى النادي الأندلسي من التحكيم كانت واضحة.

جاءت الشكوى من القرارات التحكيمية لتلقي بعض الظلال على فوز برشلونة الهام على أمام ريال بيتيس في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 17 من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

برشلونة تمكن من تحقيق انتصار ثمين على ريال بيتيس بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيامارين" معقل الفريق الأندلسي، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة بعد نهاية الدور الأول.

بورخا إيجليسياس مهاجم ريال بيتيس اتهم الحكم بأنه يتخذ قراراته بناء على قميص اللاعب الذي يرتكب المخالفة.

وقال مهاجم بيتيس في تصريحات مع شبكة "+Movistar" الإسبانية: "كانت المباراة مختلفة بعد الهدف الأول، أنهيت المباراة غاضبًا بعض الشيء، لن أقيم ما إذا كانوا يستحقون الفوز، لكن في بعض الأحيان يتم إطلاق صفارات مختلفة اعتمادًا على الفريق الذي يرتكب المخالفة".

التشيلي مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس كان أكثر جرأة في انتقاد الحكم ريكاردو دي بورجوس، حيث تحدث صراحة عن هدف برشلونة الأول، حيث يرى أنه كان يجب إعادة اللعبة، وأن الهدف كان مثيرًا للجدل.

وقال بيليجريني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في البداية كان هناك خطأ على رويبال وأخذوا الكرة أبعد عشرين مترًا مما كان يجب أن تكون عليه، وفاجأونا بالهدف".

لكن يبدو أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قرر أن يسخر من شكوى ريال بيتيس من التحكيم، حيث قال مبتسمًا عندما سُئل عن الأمر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أتفهم أنهم يشتكون لأننا في حالة توتر وأنا أشكو من العديد من القرارات، لكن بشكل عام أعتقد أن الحكم كان جيدًا".