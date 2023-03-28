المستثمر الرئيسي في برشلونة يشعر بالقلق من تداعيات قضية نيجريرا.

قام صندوق جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي بإرسال 20 سؤالًا إلى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، لرغبته في معرفة العواقب التي قد تترتب على تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع النادي بسبب قضية نيجريرا، والعقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها "البلوجرانا".

وحسب شبكة "سير" الإسبانية، فإن صندوق جولدمان ساكس، وبصفته المستثمر الرئيسي في مشروع "إسباي بارسا" يعتزم التحقيق عن طريق سؤال برشلونة مباشرة عن المدى الذي يمكن أن تضر به قضية نيجريرا تطوير المشروع.

الصندوق الاستثماري الأمريكي قلق بشأن وضع النادي، ولهذا يطلب من برشلونة تحديد أسوأ سيناريو ممكن وتداعياته المحتملة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعًا يوم الخميس المقبل، من أجل إغلاق تمويل 1.5 مليار يورو لبناء "كامب نو الجديد".

الاجتماع يأتي قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حدده لابورتا لإغلاق تمويل بحد أقصى 1.5 مليار يورو لمشروع "إسباي بارسا"، حيث أعلن رئيس برشلونة بالفعل عن وجود التمويل اللازم، لكن النادي يدرس بدائل لتحسين الظروف.