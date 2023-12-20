19.5 مليون يورو.. كريستيانو رونالدو يواصل حربه ضد يوفنتوس

ليس له الحق في المطالبة بهذه الأموال!

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو المعركة القضائية ضد نادي يوفنتوس، من أجل الحصول على 19.5 مليون يورو كرواتب مستحقة عن فترته مع البيانكونيري.

واتخذ رونالدو إجراءً قانونيًا ضد ناديه السابق مدعيًا بأن البيانكونيري لا يزال مدينًا له بمبلغ 19.5 مليون يورو من مستحقات موسم 2020-21.

من ناحية أخرى، يعتقد مسؤولو السيدة العجوز أن رونالدو ليس له الحق في المطالبة بمثل هذه الرسوم، لأنه تخلى عمليا عن الراتب المستحق، عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن كريستيانو ومحامي يوفنتوس سيقدمون بيانهم الختامي اليوم إلى محكمة التحكيم، مشيرة إلى أنه "قد تكون هناك جلسة استماع أخرى في يناير 2024، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستعقد أم لا، بينما سيصدر الحكم النهائي في أبريل 2024".

منذ انضمامه إلى يوفنتوس في صيف 2018، شارك كريستيانو في 134 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 101 هدف، وقدم 22 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب الدوري الإيطالي (مرتين)، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين).