15 دقيقة طيران فقط .. انتقادات شديدة اللهجة لريال مدريد بعد لقاء بلد الوليد!

هجوم على ريال مدريد بسبب رحلة الطائرة الخاصة!

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لانتقادات شديدة بسبب رحلة طيران مدتها 15 دقيقة بمباراته الأخيرة.

ولعب مدريد أول مباراة رسمية له منذ نهاية بطولة كأس العالم يوم الجمعة الماضية أمام بلد الوليد، ونجح في تحقيق الفوز خارج الديار بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة تعادل ريال مدريد مع برشلونة في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز.

لكن كان هناك رد فعل عنيف لقرار ريال مدريد بالسفر بالطائرة للعب هذه المباراة.

فوفقًا للمعلق والمحلل الفارو روميو، عادت بعثة فريق ريال إلى وطنهم على متن طائرتهم الخاصة البالغة 340 مليون جنيه إسترليني.

وقد تنفّس عن القرار الذي شعر بأنه انبعاث غير ضروري ويمكن تجنبه لغاز ثاني أكسيد الكربون.

وتابع:"الليلة الماضية استقل ريال مدريد طائرة للعودة من بلد الوليد استغرقت الرحلة 15 دقيقة ثم تحدثنا عن أطقم مصنوعة من مواد معاد تدويرها ما هذا؟".

وكان بإمكان فريق كارلو أنشيلوتي العودة إلى مجمع فالديبيباس في حافلة الفريق لما يزيد قليلاً عن ساعتين وغضب الكثير من المشجعين من عدم تفكيرهم في البيئة.

وقرر نفس الأمر فريق باريس سان جيرمان عندما قطعوا رحلة بطول 239 ميلاً إلى نانت بالطائرة حيث كان بإمكانهم الحصول على قطار فائق السرعة لمدة ساعتين.

وغضب السياسيون الفرنسيون ودعوا النادي إلى "الاستيقاظ" فيما يتعلق بالتغير المناخي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن طائرة ليونيل ميسي الخاصة قامت بـ 52 رحلة بلغ مجموعها 368 ساعة بين يونيو وأغسطس في عام 2022.

وبشكل عام تراكمت خلال الرحلات 1502 طنًا من ثاني أكسيد الكربون وهي نفس الكمية التي ينبعث منها الشخص الفرنسي العادي خلال 150 عامًا.