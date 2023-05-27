15عامًا.. جوهرة برشلونية جديدة على أعتاب باريس سان جيرمان!

النادي الباريسي يدمن سرقة النجوم الكتالونيين!

كان على برشلونة تاريخيًا أن يودع بعضًا من أكثر شبابه موهبة، وبالنسبة لأولئك الذين هم في منتصف فترة المراهقة، فمن السابق لأوانه عادة معرفة مدى جودتهم، ومع ذلك هناك قلق متزايد بشأن فقدان المواهب التي تنشأ في أكاديمية "لاماسيا" حاليًا.

أمثال سيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه وهيكتور بيليرين ، تركوا النادي وهم صغار ثم عادوا في النهاية، لكن أسماء أقل شهرة مثل سيرجي كانوس، وجون تورال، وماورو إيكاردي غادروا أيضًا وهم صغار.

على الرغم من أن فيكتور باربرا وإلياس أخوماش من المقرر أن يغادروا النادي مجانًا، فإن اللاعب التالي المهدد بالرحيل هو خوان هيرنانديز، اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا الذي يتمتع بالسرعة والقدرة الفردية الجيدة، قد يغادر هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان وجهته التالية، وفقًا لصحيفة "سبورت".

حدثت خطوة مماثلة قبل بضع سنوات عندما رحل تشافي سيمونز عن لا ماسيا إلى باريس سان جيرمان، وانتقل منذ ذلك الحين إلى أيندهوفن، لكنه وصل الآن إلى المنتخب الهولندي وأثبت قدراته.