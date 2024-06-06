"13 مصدرًا وتاريخ أول ممارسة لكرة القدم في السعودية" .. مفاجآت جديدة حول مشروع التوثيق!

كواليس اجتماع فريق عمل مشروع توثيق كرة القدم السعودية..

استقر فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، على المصادر التي سيتم من خلالها توثيق البطولات وتاريخ الرياضة في المملكة، على خلفية بدء المرحلة الثانية من مهمته، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن فريق عمل مشروع التوثيق، قرر الاعتماد على 13 مصدرًا للحصول على المعلومات، وتأتي في المقدمة، وثائق الأندية، الصور الأرشيفية، الشهادات الموثوقة للمعاصرين، أرشيف الصحف، كتب الرحّالة والمستشرقين.

ووثّق فريق العمل، أول ممارسة لكرة القدم في السعودية، خلال عام 1921، حيث جمعت بين المواطنين والمقيمين، فيما سُجلت بداية ظهور المنتخب السعودي عام 1953، بناءً على رصد 97 شخصية داعمة، 300 خبر رياضي، 180 مباراة، 200 لاعب، 45 حكمًا، 20 ملعبًا، 177 فريق ونادٍ، 29 مسابقة، خلال فترة الملك عبد العزيز، التي شملتها أولى مراحل العمل.

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ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التالي، الذي سينعقد خلال شهر يوليو المُقبل، عرض نتائج المرحلة الثانية، التي توثّق اللعبة في عهد الملك سعود بن عبد العزيز، على ممثلي الأندية، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن أعضاء العمومية وافقوا على طلب فريق التوثيق، بعقد الاجتماعات الدورية للمشروع، لتقام كل شهرين، بدلًا من شهر واحد، لعرض نتائج العمل، كما تم تقليص عدد أفراد الفريق إلى 10 أعضاء، بعد انسحاب العضو محمد الحربي، لأسباب عملية وصحية.