13 ألف تذكرة مجانية لمواجهة فرنسا.. الجامعة المغربية تحدد زمان التوزيع ومكانه

المغرب تلتقي بفرنسا غدًا الأربعاء، لحسم أحد طرفي نهائي مونديال قطر 2022

لضمان الدعم الكامل للمنتخب المغربي في مواجهة المنتخب الفرنسي المصيرية، فاجأت الجامعة المغربية لكرة القدم، جماهير أسود الأطلس الموجودين في قطر.

أسود الأطلس يلتقون غدًا الأربعاء، بالديوك، في قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، لحسم أحد طرفي النهائي العالمي.

ووفقًا لموقع "هسبورت" المغربي فإن الجامعة المغربية قررت توزيع 13 ألف تذكرة مجانية على الجماهير، مقسمة بين المقيمين في قطر والجماهير التي زحفت خلف المنتخب.

وأوضح محمد بودريقة؛ عضو الجامعة المغربية، أن عملية التوزيع ستتم اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الدوحة، في ملعب الجنوب.

وطالب بودريقة الجماهير التي ترغب في الحصول على تذاكر مجانية أن تحضر معها بطاقة هيا وجواز السفر، مشددًا على ضرورة احترام التدابير الأمنية للبلد.

يذكر أن المنتخب المغربي صعد لقبل النهائي بفوز تاريخي أمام البرتغال بهدف نظيف، فيما كان تأهل فرنسا على حساب إنجلترا بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.