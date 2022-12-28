الملكي يريد تدعيم خط وسطه بصفقة استثنائية

معركة الميركاتو المقبلة في ريال مدريد ستكون من أجل اسم في مركز خط الوسط، والصورة بدأت تتبلور حول اللاعب الذي سيكمل ثلاثية فالفيردي وكامافينجا وتشواميني في وسط ملعب الفريق الملكي.

يريد ريال مدريد أن يتمتع بخط وسط مثالي لمدة عقد آخر كامل، ليستلم الراية من الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو الذين أبهروا العالم طيلة نحو عقد قادوا فيها وسط الملكي لألقاب عدة على الصعيدين المحلي والقاري.

الاسم المستهدف الأبرز سيكون جود بيلينجهام، لاعب دورتموند الذي بات الهدف الأول في الوقت الراهن لريال مدريد، منافسًا فيه العديد من العمالقة الإنجليز الذين يريدون وصول نجم منتخب بلادهم إلى البريمييرليج.

من ناحيته، يدرك ريال مدريد أن عملية بيلينجهام لن تكلف أقل من 120 مليون يورو، قيمة يراها ريال مدريد كبيرة ولكن لا بأس من الوصول إليها من أجل لاعب الوسط الذي بدا بشكل مبهر في كأس العالم 2022، وفقًا لمصادرنا في "جول".

اسم آخر قد يكون البديل حال تعقد الأمور بخصوص بيلينجهام، وهو الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم مؤخرًا ولكن ريال مدريد -وفقًا لمصادر "جول"- لم يكن قريبًا أكثر من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضمه في أي وقت، وبالتحديد ليفربول.

لكن ما يصعب الصفقة هو العرض الإنجليزي الضخم الذي قدمه تشيلسي من أجل اللاعب وأفصحت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، والذي يقدر بـ 130 مليون يورو، سيكون على ريال مدريد إقناع بنفيكا بعرض أضخم من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني.