"12 أو 14 دوري أبطال!" أجويرو يبعث برسالة صلح لجمهور ريال مدريد

أسطورة مانشستر سيتي يؤكد احترامه لكيان الملكي

عادة ما يكون النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مثيرًا للجدل، خصوصًا إن تعلق الأمر بنادي ريال مدريد وتنافسيته مع برشلونة أو مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة.

مؤخرًا خرج عبر "تويتش" ليوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد لم تخل من بعض التهكم الضمني، وإن كانت تشير إلى جانب إيجابي في طيات الحديث.

ووصف أجويرو جماهير ريال مدريد بأنهم "حساسون حقًا" مؤكدًا: "يبدؤون فورًا في أن يقولوا لي إنهم يمتلكون 12 أو 14 دوري أبطال كلما تحدثت في شيء!".

وأردف: "رغم كل ذلك، لا أملك أي شيئًا خاصًا سلبيًا تجاه ريال مدريد، أحب عادة أن أكون مازحًا، لكنني حقًا أحترم ريال مدريد".

وختم حديثه عن هذه النقطة قائلًا: "أعلم أن جماهير ريال مدريد يعتقدون أنني أكرههم أو أكره ريال مدريد، لكن هذا ليس حقيقيًا".