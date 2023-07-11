100 مليون لا تكفي .. السعودية تحاول إخضاع بول بوجبا بأي طريقة ممكنة!

لا مجال للتفريط في الفرنسي من يد الاتحاد أو الأهلي

لا يزال صدى زيارة الفرنسي بول بوجبا؛ لاعب وسط بوفنتوس الإيطالي، لمدينة جدة السعودية مستمرًا، وسط تأكيدات على رفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي التفريط به.

الفرنسي زار السعودية الأسبوع الماضي، لأداء مناسك العمرة، بحسب التقارير، لكن منذ تلك الزيارة والحديث عن احتمالية ارتداء اللاعب لقميص الاتحاد أو الأهلي لم ينقطع.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن الجانب السعودي لا يستسلم بشأن بوجبا، بل ورفع عرضه للفرنسي بعدما رفض اللاعب العرض الأول الذي قدم له.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الأول كان بقيمة 100 مليون يورو في ثلاث سنوات، لكن تم رفعه لـ150 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم النادي الراغب في ضم محترف اليوفي، لكن التقارير السعودية تحدثت الليلة عن اقترابه من الأهلي، براتب يقدر بـ33 مليون يورو سنويًا، ويبدو أن هذا هو العرض الذي رفضه الفرنسي.