"10 دقائق في الملعب فقط" .. فريق نجوم هوليوود يُجدد دعوته لجاريث بيل بمميزات فريدة

اللاعب الويلزي كان قد اعتزل كرة القدم

جدد نادي ريكسهام الويلزي دعوته للنجم المعتزل جاريث بيل للانضمام إلى الفريق، وقد قدم له مميزات فريدة أبرزها منحه الوقت اللازم لممارسة لعبة الجولف المحببة له.

النادي المملوك لنجمي هوليوود، روب ماكيلهيني وريان رينولدز، كان قد دعا بيل للعودة عن الاعتزال والانضمام للفريق عقب تأهله لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ولكن دعوته تم رفضها من نجم ريال مدريد السابق.

ماكيلهيني أكد من جديد أن أبواب النادي الويلزي مفتوحة لبيل، الذي أعلن اعتزاله بعد نهائيات كأس العالم العام 2022 في قرار وصفه بأنه "الأصعب في مسيرته"، مشيرًا إلى أنهم لن يحتاجوا تواجده في الملعب أكثر من 10 دقائق.

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إذ قال نقلها موقع "بي بي سي" "لا أعلم إن كان جاريث بيل مازال متاحًا من الناحية الفنية، لقد دعوته العام الماضي وما سأقوله اليوم هو أن العرض مازال موجودًا".

أضاف "سندعه يذهب ليلعب الجولف ونمنحه إجازة لذلك وقتما أراد. طالما يأتي إلى المران مرة أو اثنتين أسبوعيًا سنستطيع إشراكه لمدة 10 دقائق في الملعب. وبالنسبة للعب الجولف، نعلم جميعًا أن ويلز تمتلك أجمل ملاعب الجولف في العالم".

يُشار إلى أن ريكسهام حل ثانيًا في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي خلف البطل ستوك بورت ليضمن صعوده إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.