10 إصابات بكورونا تُلغي مباراة قبل صافرة البداية بدقائق!

الفيروس يواصل الضرب في عالم الكرة

تم إلغاء وتأجيل لقاء في البرازيل لحساب مسابقة الدوري قبل دقائق فقط من انطلاقه بسبب اكتشاف وجود 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين.

البرازيل من أكثر الدول المنكوبة بفيروس كوفيد - 19 حتى الآن، وتشهد يومياً عدداً كبيراً من الإصابات والوفيات بالمرض القاتل.

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وكان يفترض أن يواجه جوياس ساو باولو لحساب الدوري، ولكن تم اكتشاف إصابة 10 لاعبين في صفوف الأول بالفيروس بعد الكشف عن نتيجة الفحص الدوري.

اللقاء الذي كان مقرراً مساء الأحد تم تأجيله بعد دخول اللاعبين لإحماء، ولكن تم إلغاء المباراة بعد رجوع نتائج الفحص بوجود 10 حالات إيجابية بصفوف جوياس.

الأزمة نتجت بسبب عدم صحة الفحص الذي أجراه اللاعبون عبر الاتحاد البرازيلي الخميس، وإعادته الجمعة، مما جعل النتائج تأتي في توقيت متأخر.

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ووصلت النتائج قبل فقط 10 دقائق من انطلاق المباراة، ليطلب جوياس عدم اللعب، القرار الذي وافق عليه مسؤولو ساو باولو أيضاً.

ووصلت عدد الحالات المصابة في البرازيل إلى ما يقارب ثلاثة ملايين، وتخطت الوفيات المائة ألف منذ بداية الأزمة.