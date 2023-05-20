1 من 3 .. رسميًا مانشستر سيتي يفوز بالدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال!

علي رفعت
GFX Info Manchester City Arsenal 2022-23Getty/GOAL
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيأرسنالنوتنغهام فورست vs أرسنالنوتنغهام فورست

مانشستر سيتي يحسم أول ألقاب الثلاثية المنتظرة.

حقق فريق نوتنجهام فورست الفوز على نظيره آرسنال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

خسارة آرسنال منحت مانشستر سيتي لقبه التاسع في الدوري الإنجليزي والخامس لبيب جوارديولا المدير الفني الحالي للفريق.

تقدم اللاعب النيجيري تايوو أونيي في الدقيقة الـ 19 من المباراة لصالح أصحاب الأرض بعد لحظات من فرصة خطيرة لجابرييل جيسوس مرت فوق القائم.

بهذه النتيجة يُحسم لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم لصالح مانشستر سيتي الذي يملك 85 نقطة في صدارة الترتيب وأصبح من المستحيل أن يلحق بهم آرسنال.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي لديه مباراة في نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد وأخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر سيجلبان له الثلاثية لو حقق الفوز بهما.

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