ماذا قال كيليان؟

أعرب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن سعادته بالفوز أمام إشبيلية بنتيجة (4-2) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفًا مميزًا وصنع آخر، ليساهم في فوز الفريق الملكي، الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو المتصدر.

وقال مبابي في تصريح لقناة ريال مدريد الرسمية: "لقد انتهى التأقلم كما قال المدرب، نتدرب دائمًا على التسديد بهذه الطريقة، نسجل قذائف، اليوم نجحت في واحدة أخرى".

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وأضاف: "أستطيع أن أفعل ما هو أكثر بكثير، أعلم أنني أملك ما هو أفضل مما أظهرت، لكن كما قلت سابقًا، أنا أتحسن في المباريات الأخيرة".

وواصل: "مباراة أتلتيك بيلباو أفادتني، لأنني وصلت إلى القاع، إضاعة ركلة الجزاء تلك (كانت سببًا في الهزيمة)، أدركتُ أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص، أن ألعب بشخصية".

وردًا على سؤال حول ما يتمناه عام 2025؟، علق: "أتمنى الأفضل لجميع عائلات مشجعي ريال مدريد، وكلاعب أن أقدم أداءً أفضل من 2024. أريد الكثير من الألقاب، الكثير من المباريات مثل اليوم. وأن أستمتع باللعب في ريال مدريد".