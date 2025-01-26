"أفضل من ميليتاو".. تفاؤل كبير داخل ريال مدريد بحالة ألابا

متى يبدأ أساسيًا؟

يسيطر التفاؤل على غرفة ملابس ريال مدريد بشأن حالة مدافع الفريق دافيد ألابا، الذي عاد مؤخرًا من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك ألابا الذي يغيب عن الملاعب منذ بداية الموسم الماضي، كبديل في 3 مباريات مؤخرًا بإجمالي 62 دقيقة، دون أن يخوض أي مباراة في التشكيل الأساسي.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الانطباع في فالديبيباس كان "من الصعب أن يعود ألابا"، وتحولت الأشهر الـ12 الأولى من التعافي إلى جحيم من الألم وجلسات التدريب المضاعفة والانتكاسات والصدمات التي حطمت آلابا نفسه في بعض الأحيان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "ثم حدث التحول (تغيير في النظام الغذائي) واختفى الالتهاب في نوفمبر الماضي، والآن يبتسم قلب الدفاع وهو على أرض الملعب، والأمر ذاته بالنسبة لمدربه كارلو أنشيلوتي".

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي مؤخرًا: "آلابا يكتسب المزيد من الدقائق، وهو قريب جدًا من مشاركته الأولى كأساسي، الأمر يعتمد على شعوره، إنه مرتاح ولا أراه مترددًا ويتدرب جيدًا، عندما يخبرني بأنه جاهز سأُدخله في التشكيل الأساسي".

وأوضحت "ريليفو"، أن ظهور ألابا أساسيًا قد يكون في مباراة دوري الأبطال أمام بريست يوم الأربعاء المقبل، أو إسبانيول بالليجا (1 فبراير) أو مباراة الكأس في ليجانيس (5 فبراير).

وختمت: "التفاؤل في النادي مرتفع للغاية، لأنه في العادة ما تكون العودة بطيئة وشاقة للغاية من هذه الإصابات (رباط صليبي وقطع في الغضروف)، ميليتاو استغرق نصف عام ليبدو كما كان، وحتى كورتوا كان عمليًا للغاية ولم يُخاطر في مبارياته الأولى، لكن ألابا تجاوز التوقعات وعاد أفضل من ميليتاو".