"مكان شاغر لمبابي".. هنري يعلن قائمة فرنسا للأولمبياد.. ويكشف رد ريال مدريد!

25 لاعبًا..

أعلن تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، قائمة منتخب بلاده المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) المقررة الشهر المقبل.

وتضم قائمة الديوك 25 لاعبًا ليس من بينهم كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان، الذي أعلن رحيله الشهر المقبل، وسط تقارير تفيد باتفاقه مع ريال مدريد.

وقال هنري في مؤتمر صحفي اليوم: "لا نعرف ما سيحدث (بخصوص مبابي)، لكني أقدم قائمة حقيقية إلى حد ما، ولا نبدأ في فعل أشياء لا نملكها في الواقع، يمكن أن تتطور القائمة ولكن علينا أن نقدم قائمة حتى يتمكن اللاعبون من الاستعداد، نحن لا نغلق الباب أمام أي شخص".

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وحول المناقشات مع ريال مدريد بشأن استدعاء لاعبي فرنسا، علق هنري "الأشخاص الذين تحدثت معهم في الريال، كانوا مباشرين جدًا في الرفض.. عندنا أذهب إلى الأندية، لا مفاوضات، وتأتي وتطلب، ثم يقولون لك لا وتعود.. آخر مرة تعرضت لهذا الكم من الرفض عندما كنت في المدرسة".

وحسب القائمة المعلنة، فإن هنري استقر على لاعبين فقط فوق السن (+23 عامًا)، هما "ألكسندر لاكازيت (أولمبيك ليون) وفيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، مشيرًا إلى أنه سيختار اللاعب الثالث في وقت لاحق، علمًا بأن منتخب فرنسا الذي وقع في المجموعة الأولى رفقة "اليابان وأوزباكستان والأرجنتين"، يمكنه تعديل قائمته حتى يوم 3 يوليو المقبل.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا الأولمبي، كالآتي:

حراسة المرمى: شوفالييه، نكامباديو، ريمينز، ريسر.

الدفاع: دياكيت، ستيف، لوكو، لوكيبا، سيلدييليا، تروفرت، ليني يورو.

الوسط: أكليوش، شوتارد، دوي، كونيه، ميلوت، جيفرين تورام، ليزلي أوجوتشوكو، زاير إيمري.

الهجوم: باركولا، كاليمويندو، ألكسندر لاكازيت، فيليب ماتيتا، أوليس، ماتياس تيل.