"ما فعله محرج ورديء".. هجوم ناري على "الشبح" مبابي!

"لقد غاب عن كل شيء!"

تعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، لانتقادات كبيرة بسبب أدائه مع الديوك في الهزيمة أمام ألمانيا (2-0) والفوز على تشيلي (3-2) وديًا في فترة التوقف الدولي، استعدادًا ليورو 2024 المقررة الصيف المقبل.

ورغم مشاركة مبابي أساسيًا في المباراتين، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك، واكتفى بصناعة هدف واحد في مواجهة تشيلي ليوسف فوفانا، ما جعله كثاني أفضل صانع أهداف في تاريخ الد3يوك بالتساوي مع تييري هنري (27)، بينما يتصدر القائمة أنطوان جريزمان (30)..

وقال دانيال ريولو، الصحفي في "RMC Sport": "لم يحدث أن رأيته هكذا مع المنتخب من قبل، يمر في المباراة مثل الشبح، هذا ليس طبيعيا، إنه أمر محرج، ولا يمكنه فعل ذلك".

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وأضاف: "إذا جئت إلى المنتخب عليك أن تلعب، خاصة إذا شاركت 90 دقيقة، ليس لك الحق أن تكون شبحًا، أنت القائد. كان سيئا في المباراتين، لا أحب ذلك على الإطلاق، لقد غاب عن كل شيء. مؤتمراته الصحفية كانت ممتازة وأداؤه كان رديئًا".

ويقدم مبابي مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 38 هدفًا في 37 مباراة بمختلف المسابقات، علمًا بأنه سيرحل بنهاية الموسم مع انتهاء عقده، دون أن يعلن وجهته حتى الآن.