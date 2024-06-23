بسبب هدفي لوكاكو وسيمونز .. مدرب توتنهام يهاجم حكم الفيديو: طب شرعي وليس كرة!

التكنولوجيا لا تعجب البعض

أدلى مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو برأيه في الجدل التحكيمي وقرارات تقنية الفيديو في مباريات أمم أوروبا 2024 عقب واقعتي مباراة بلجيكا ورومانيا، وفرنسا ضد هولندا.

وألغى الحكم هدفاً جديداً لروميلو لوكاكو ضد بلجيكا بعد الرجوع للفار بداعي وجود تسلل، الثالث لنفس اللاعب بالبطولة عقب هدفين ضد سلوفاكيا بعد الرجوع للفيديو أيضاً، نفس الذي خضع له تشافي سيمونز في لقاء فرنسا وهولندا بسبب تداخل دينزل دومفريس مع مايك مينيان من وضع متسلل.

وأثناء تواجده لتحليل لقاء بلجيكا ضد رومانيا، علق بوستيكوجلو على التحكيم في أمم أوروبا: "الأمر الذي يغيظك هو أننا حولنا كرة القدم إلى طب شرعي، نتحدث عن ميليمترات".

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وأتبع: "تقنية التسلل وخط المرمى ولمس الكرة، لقد تغيرت اللعبة كلياً، الأمر الإيجابي الوحيد الذي أراه أن اتخاذ القرار يحدث سريعاً".

وشهد البريميرليج تصويتاً عقب نهاية الموسم المنصرم بناء على اقتراح من وولفرهامبتون بالتخلي عن تقنية الفيديو، والذي انتهى ببقاء التقنية بقرار جماعي من جميع الأندية باستثناء وولفز.