"هذه حقيقة الأمر".. كيميش يتحدث عن مستقبله مع بايرن وارتباطه بريال مدريد

ماذا قال الدولي الألماني؟

تحدث يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ عن مستقبله مع النادي البافاري، وسط الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال كيميش في تصريحات تلفزيونية عقب فوز بايرن ميونخ على فرايبورج (2-1) بالدوري الألماني: "خضنا مباريات أفضل من قبل، لكن فوز اليوم يفيدنا كثيرًا، بعد التقدم بهدفين فقدنا القليل من السيطرة، وهو أمر بشري".

وأضاف: "سجل فرايبورج من العدم، ليس الأمر كما لو كانوا في مرحلة ضغط، بعد ذلك آمنوا بأنفسهم ودفعهم المشجعون، حاولنا الدفاع بكل قوتنا وتحقيق الفوز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "من المهم أن ندرك أنه لا يمكننا دائمًا التحكم في كل مباراة بنسبة 85% من الاستحواذ، هناك مباريات مثل اليوم حيث تحصل على 2-3 فرص، عليك أن تسجل 2 ثم تدافع".

وسُئل كيميش مرة أخرى عن ارتباطه بريال مدريد بعد المباراة: "أدليت بتصريح واضح عن الموضوع من قبل، لا يوجد تغيير في الوضع الآن. لا يمكنني الوقوف كل 3 أيام وإعطاء تحديث".

وتطرق كيميش بالحديث عن مهاجمه هاري كين: "لقد ساعدنا كثيرًا دفاعيًا وحتى حصل على بطاقة صفراء، بغض النظر عن هدفه، فإن ما فعله اليوم هو بالضبط ما نحتاجه. لا يتعلق الأمر دائما بتسجيل هاتريك فقط".