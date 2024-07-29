قبل قمة الدوري الأمريكي.. سواريز يقدم تحديثًا عن موعد عودة ميسي!

ماذا قال نجم إنتر ميامي؟

قدم لويس سواريز، نجم إنتر ميامي، تحديثًا جديدًا بشأن إصابة زميله ليونيل ميسي، الذي يغيب عن فريقه بسبب آلام في الكاحل التي تعرض لها في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتواجد النجم الأرجنتيني في مدرجات ملعب "تشيس ستاديوم" لدعم الفريق في مواجهة بويبلا المكسيكي في بطولة كأس الدوريات، وتمكن إنتر من الفوز بثنائية نظيفة في مشوار الدفاع عن لقبه.

وكان ميسي قد غاب الأسبوع الماضي عن مباراة "كل النجوم" بين نجوم الدوريين الأمريكي والمكسيكي، ولم يتم تحديد موعد عودته للفريق حتى الآن.

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وقال سواريز، في تصريح صحفي عقب المباراة: "الجميع يعرف مدى التزام ليو بهذا النادي، مع منتخبه الوطني ورغبته في أن يكون في الملعب، لكن مع مرور الأيام يقترب من عودته إلى الميدان، حيث نريد جميعًا رؤيته".

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 53 نقطة، بعد خوض 25 مباراة، علمًا بأنه سيواجه وصيفه سينسيناتي صاحب الـ48 نقطة يوم 25 أغسطس المقبل، ويتطلع النجم الأرجنتيني لخوض موقعة القمة.