"يجعلك تشعر وكأنك حيوان" .. شباب ريال مدريد يشتكون من أساليب بينتوس القاسية!

المعد البدني الإيطالي الرجل الأبرز في الإعداد للموسم الجديد

اشتكى من مجموعة من لاعبي ريال مدريد الشباب من الأساليب القاسية التي يتبعها المعد البدني الشهير بينتوس بالفترة التحضيرية للموسم الجديد للملكي.

واشتهر الإيطالي الذي يعمل بالجهاز الفني لكارلو أنشيلوتي طوال مسيرته بلقب "الجنرال" بسبب الطرق التدريبية الشاقة بدنياً على الرياضيين التي يستخدمها في التدريبات والإعداد، ولكن جعلته يعد من الأفضل في المجال ويعمل مع أبرز المدربين مثل أنشيلوتي ومدرب نابولي الحالي أنطونيو كونتي.

"ريليفو" تحدثت مع مجموعة من ناشئي ريال مدريد الذين قالت إنهم أكثر من يعانون من العمل مع بينتوس بسبب النقلة النوعية في الإعداد البدني من أساليب فرق الشباب للعمل مع الإيطالي ومنهم لويسمي كويسادا الذي رحل عن الفريق ولكن نقل تجربته مع قناع "الاختناق" الشهير الذي يجعل التدريبات وكأنها على ارتفاع شاهق: "لم نكن نستخدم تلك الأقنعة من قبل وكان يضغطنا بشدة ويجعلنا نخضع لحصتين تدريبتين في اليوم الواحد".

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ويضيف كويسادا: "بينتوس يجعلك تشعر وكأنك حيوان ولكن تصل للدقيقة 70 في المباريات وتجري وكأنك بالدقيقة الأولى وهذا يظهر جلياً في لقاءات مدريد ولذلك السبب يحققون البطولات".

لاعب آخر ناقش تجربته مع بينتوس هو سيرجيو لوبيز الذي ترك مدريد نحو دارمشتاد: "تشعر وكأن كل الظروف ضدك، الحرارة وبينتوس، وما يطلبه منك الزملاء في التحضيرات ولكن في النهاية تكتشف أن كل تلك العوامل كانت لصالحك، يتعامل معنا وكأننا جنود، تشعر بالتعب طوال اليوم من التدريب معه".