"نسجل هدفًا فيخافون".. كشف كلمات نجوم ريال مدريد في نفق ميستايا قبل الريمونتادا المثيرة

"ثقة في انفسنا"

شهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد المؤجلة بالدوري الإسباني، والتي احتضنها ملعب ميستايا أمس الجمعة، عودة مجنونة للضيوف في الدقائق الأخيرة.

وبينما كان فالنسيا متقدمًا بهدف نظيف، تعرض فينيسيوس جونيور للطرد في الدقيقة 79، ليظن الجميع أن المهمة انتهت، لكن النادي الملكي رد بثنائية في الوقت القاتل ليعود إلى مدريد بـ3 نقاط غالية.

والتقطت كاميرات موفيستار محادثات لاعبي ريال مدريد قبل بداية الشوط الثاني في النفق المؤدي إلى ملعب المباراة.

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وقال مبابي مشجعًا فينيسيوس: "يجب أن نرد بهدف"، فرد البرازيلي: "بالطبع، عندما يحتسبون الأخطاء، نسجل هدفًا فيخافون، فقط قليلًا، هدف آخر وسينتهي الأمر".

بعد ذلك بوقت قصير، وصل جود بيلينجهام الذي نطق بعبارة استشرافية، مع الضغط الذي كان يجب ممارسته لإلحاق الضرر بالخصم: "الضغط على الحارس"، وأضاف سيبايوس: "هدف، هدف، هدف. هيا، إيجابية، إيجابية".

وفي النهاية وصل القائد لوكاس فاسكيز ليقول العبارة الأخيرة قبل العودة إلى أرض الملعب: "هيا، لنذهب. يا شباب، لنذهب. ثقة في أنفسنا".