"لم أعد أتحمل".. اعتراف "غير مسبوق" من فينيسيوس لزملائه في غرفة الملابس أمام فالنسيا

قبل الطرد بدقائق

عانى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، من الضغط العنيف الذي تعرض له على ملعب ميسيتايا خلال مواجهة فالنسيا المؤجلة بالدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس للطرد في الدقيقة 79 من المباراة، بينما كان ريال مدريد متأخرًا بهدف نظيف، قبل أن يرد زملاؤه بثنائية قاتلة منحتهم نقاط الفوز.

وحسب صحيفة "ماركا" فقد قال فينيسيوس لزملائه في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين: "لم أعد أتحمل، هناك توتر شديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن أجواء العدائية اشتدت في الشوط الثاني، حيث استمع مرارًا وتكرارًا لتوبيخ من المدرجات بكل أنواع الصرخات، بدءًا من "كرة الشاطئ" وصولًا إلى إهانات "أحمق"، التي رد عليها بإشارة "إلى الدرجة الثانية (هبوط فالنسيا)".

انعكس الضغط في النهاية على أرض الملعب، حين تعرض اللاعب البرازيلي للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد اشتباك مع حارس فالنسيا.

وختمت الصحيفة: "الحقيقة هي أنها المرة الأولى التي يُظهر فيها فينيسيوس هذا الإرهاق تجاه ما يحدث من حوله"، وصرّح المدرب كارلو أنشيلوتي عقب المباراة بأن "الأمر صعب، أنا لست مكانه، لكن من الصعب تحمل كل ما حدث من إهانات، إنه يحاول التحسن والتحمل، إنه حزين بسبب البطاقة الحمراء، واعتذر، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".