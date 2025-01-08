اليوم.. ديشان يعلن رحيله عن منتخب فرنسا بشكل رسمي

ما خطته؟

استقر المدرب ديدييه ديشان على إنهاء مهمته كمدير فني لمنتخب فرنسا، بعد خوض منافسات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويقود ديشان المنتخب الفرنسي منذ عام 2012، وحصد لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، كما وصل إلى نهائي أمم أوروبا (يورو 2016) ونهائي مونديال 2022، لكنه لم يتوّج بالبطولتين.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "ديشان لن يسعى لتمديد جديد لعقده، بغض النظر عن مسيرة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم المقبلة (التي لم يتأهل إليها بعد)".

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وأوضحت أن "ديشان سيعلن عدم الاستمرار مع المنتخب بعد مونديال 2026 (نهاية عقده الحالي)، وذلك خلال ظهوره على قناة TF1 اليوم الأربعاء".

وختمت: "اتخذ ديشان قراره منذ عدة أشهر، لكنه يرى أن الوقت قد حان لإضفاء الطابع الرسمي عليه، لإنهاء الجدل الدائر حول مستقبله مؤخرًا، والتطلع بهدوء إلى آخر منافستين (دوري الأمم 2025، وكأس العالم 2026)".