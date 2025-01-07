5 سنوات إضافية .. دفعة مالية ضخمة للأندية الإسبانية بعد تمديد الاتفاق مع السعودية

السوبر الإسباني لن يغادر المملكة

كشفت تقارير صحفية، عن مستقبل الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والسعودية، بشأن إقامة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة.

ووُقِعت هذه الاتفاقية في مطلع عام 2019، حيث تعد النسخة الحالية هي الخامسة على التوالي خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري على ملعب الجوهرة المشعة، الملعب الذي كان شاهدًا على انطلاق أول نسخة تقام في المملكة.

ويتقابل برشلونة مع أتلتيك بلباو، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة، بينما يعقبه في اليوم التالي لقاء آخر بين ريال مدريد وريال مايوركا لحسم المتأهل لنهائي السوبر الذي يحتضنه نفس الملعب يوم الأحد المُقبل.

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ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الاتفاقية تم تمديدها لاحقًا في عام 2022، بحيث تشمل 5 سنوات إضافية، تضمن استضافة السعودية للبطولة حتى عام 2030.

هذه الاتفاقية، التي تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليون يورو سنويًا، تمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للبطولة، وتساهم في تمويل الحدث وتقديم الجوائز المالية للفرق المشاركة، حيث يتم استخدام هذا المبلغ المالي لتحسين ظروف التنظيم وزيادة جودة البث التلفزيوني، مما يعزز من مكانة البطولة على الصعيدين المحلي والعالمي.

