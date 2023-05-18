بعد ما حدث لريال مدريد .. مطالب في مانشستر يونايتد بالانسحاب من نهائي الكأس!

مانشستر سيتي يرعب كل خصومه؛ فمن سيوقف كتيبة بيب جوارديولا؟

تنتاب جماهير مانشستر يونايتد حالة من القلق بعد فوز جارهم وغريمهم مانشستر سيتي على ريال مدريد برباعية نظيفة.

وصعد مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، عقب فوزه إيابًا في نصف النهائي على ريال مدريد 4-0 بعد تعادلهما ذهابًا 1-1.

ويقترب السيتي من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي مع إمكانية فوزه بالثلاثية؛ لو توج بلقب دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيلاقي في نهائيه جاره مانشستر يونايتد في الثالث من شهر يونيو المقبل.

هيمنة السيتي على مباراة ريال مدريد، أمس، أقلقت جمهور مانشستر يونايتد الذين أبدوا إنزعاجهم من فكرة مواجهة السيتي قريبًا ليعلق واحد من جماهير الشياطين الحمر: "سنتأخر بثلاثة أهداف في أول 10 دقائق في نهائي الكأس".

وهو ما وافق عليه مشجع ثاني "السيتي سيأكل يونايتد أحياء في النهائي". وطالب البعض بإلغاء نهائي الكأس لأن مانشستر يونايتد ليس لديه فرصة في اللقاء.