"لست معتادًا على ذلك".. جوارديولا سعيد بفوز مانشستر سيتي على طريقة "ليفربول كلوب"!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

احتاج مانشستر سيتي إلى تسجيل هدف في الدقيقة 90+5 عن طريق جون ستونز، من أجل الفوز على وولفرهامبتون (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعادته بالهدف، لكنه أشار إلى أن فريقه "لا يضطر عادة إلى الاعتماد على الأهداف المتأخرة، على عكس فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب (المدرب السابق)".

وقال جوارديولا، في تصريح لـ"بي بي سي": "لسنا معتادين على الفوز بالمباريات في النهاية، مثل يورجن كلوب مع ليفربول، حدث ذلك عدة مرات. إنها نكهة جيدة بالنسبة لنا".

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وأضاف: "مع وجود 11 لاعبًا من الخصم عند ركلة الجزاء حرفيًا (دفاع متأخر)، يكون الأمر صعبًا للغاية، بالطريقة التي فعلناها لسنوات عديدة، قررت الفرق اللعب بهذه الطريقة ضدنا".

وواصل: "لكننا كنا صبورين، كان لديهم بعض التحولات، لديهم سرعة في المقدمة ولياقة بدنية في الوسط، إنهم أقوياء للغاية، لكننا ما زلنا على ما نحن عليه وهذا جيد للغاية".