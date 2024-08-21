"لديه الكثير من الأشياء تخدمه".. بينيتيز يشكك في نزاهة المنافسة مع فيرجسون بالدوري الإنجليزي!

ماذا قال مدرب ليفربول السابق؟

أكد رافا بينيتيز، مدرب ليفربول السابق، أن السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، كان قلقًا للغاية من الريدز، خلال الفترة التي توليت فيها المسؤولية كمدير فني.

خلال حقبة فيرجسون وبينيتيز، اصطدم يونايتد وليفربول في بعض النزالات، حيث كان الفريقان يتنافسان على التفوق على المستويين المحلي والأوروبي، ففي موسم 2008-09 توّج فريق فيرجسون بالدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن الريدز.

وسبق وهاجم بينيتيز منافسه فيرجسون في تلك الفقرة، إذ أصر على أنه "المدرب الوحيد" الذي يمكنه التحدث إلى الحكام حول المباريات والإفلات من العقاب".

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وقال بينيتيز، في مقابلة مع Sky Bet نقلتها صحيفة "ديلي ميل" اليوم الأربعاء: "المدرب الأسكتلندي كانت لديه الكثير من الأشياء (التي تخدمه) في المنافسة".

وأضاف: "بعد فترة التوقف الدولي ومباريات دوري أبطال أوروبا، خضنا 4 مباريات على أرضنا، و8 خارج ملعبنا، بينما لعب مانشستر يونايتد 8 مباريات على أرضه و4 خارج ملعبه.. كان فيرجسون يشكو (أوه لعبنا الجزء الثاني من الدوري ضد الفرق الكبرى على أرضنا).. الجميع يريد اللعب على أرضه في الجزء الثاني من الدوري! لكنه كان يشكو".

وختم: "لا يمكنك تحديد المباريات، لا يمكنك أن تقرر ما تريد، وحدثت الكثير من الأشياء الأخرى مثل لمسة يد ريو فرديناند (لم تحتسب ركلة جزاء)، أردت أن أتأكد من وجود لعبة متكافئة!".