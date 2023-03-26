"لا أريد الحديث كثيرًا".. رودريجو يهاجم التحكيم ويشيد بالمغرب

رودريجو غير معجب بحكم مباراتهم مع المغرب لكنه معجب بأسود الأطلس

هاجم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، حكم مباراة منتخب بلاده مع المغرب متهمًا إياه بالتسبب في خسارتهم من المنتخب الإفريقي الذي لم يبخس اللاعب حقه بل أثنى عليه كثيرًا.

وهزم المغرب منتخب البرازيل، أمس السبت، 2-1 وديًا على ملعب مدينة طنجة. وألغى الحكم هدفًا لزميل رودريجو في ريال مدريد، فينيسيوس، بداعي التسلل بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وقال رودريجو عقب المباراة: "لا أحب التحدث كثيرًا عن الحكم، لكن الحقيقة أن الوضع اليوم كان مختلفًا. احتسب العديد من المخالفات ضدنا حينما كنا نضغط ولم يكن الأمر سهلًا".

لكن لاعب ريال مدريد لم ينس الثناء على لاعبي المغرب "لا أبحث عن عذر، هم –المغرب- فريق قوي جدًا وقدموا بطولة كأس عالم جيدة جدًا. عرفنا أن اللعب هنا سيكون صعبًا، حاولنا الفوز ولم يكن ذلك ممكنًا".

ووصل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، بينما ودعت البرازيل البطولة من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا التي خطفت المركز الثالث من المغرب.