"أعرفه من الليجا".. مودريتش يشن هجومًا على حكم مواجهة كرواتيا وبولندا!

ماذا قال نجم ريال مدريد؟

أبدى لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، أداء الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، خلال مواجهة بولندا، أمس الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية.

تعادل منتخب كرواتيا خارج الديار مع نظيره البولندي (3-3)، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول.

وبينما كانت النتيجة 3-3 تعرض حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش للطرد في الدقيقة 76، ما أنهى آمال الضيوف في تحويل التعادل إلى فوز.

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ولم يكن لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، راضيًا عن نتيجة المباراة، معتبرًا أن "فريقه يستحق الفوز".

وقال صاحب الـ39 عامًا في تصريحات عقب المباراة: "الحارس أبعد الكرة، وبالتالي لم يكن يجب أن يحصل على بطاقة حمراء، لا أحب الحديث عن الحكام، لكنني سأضطر إلى مشاهدة الفيديو للتعليق بشكل أفضل".

وأضاف: "مع ذلك، كان هناك العديد من المواقف التي كان يمكن للحكم أن يتخذ فيها قرارات بشكل أفضل، أعرفه من الدوري الإسباني، وأنا معتاد على تحكيمه، لن نتحدث عن ذلك، فلا جدوى من إضاعة الكلمات مع الحكام".

وختم: "كان هناك العديد من الأشياء الجيدة في المباراة، ولكن ركلة جزاء ذلك الهدف في نهاية الشوط الأول صنعت الفارق، لو أنهينا الشوط الأول بنتيجة 3:1، لأصبح الشوط الثاني مختلفًا".