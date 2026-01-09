ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وساسوولو ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 36 نقطة، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام ليتشي بهدفين نظيفين ليحافظ على مركزه الخامس.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز الـ 11، برصيد 23 نقطة، وبالتأكيد يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابيه من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وساسوولو في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 10 يناير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv حازم عبدالسلام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وساسوولو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما وساسوولو الأخيرة

ترتيب روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026