الدوري الإيطالي
team-logoروما
ستاديو أوليمبيكو، روم
team-logoساسولو
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وساسوولو ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 36 نقطة، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام ليتشي بهدفين نظيفين ليحافظ على مركزه الخامس.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز الـ 11، برصيد 23 نقطة، وبالتأكيد يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابيه من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وساسوولو في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 10 يناير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvحازم عبدالسلام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد ساسولو

روماHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestساسوولو
99
ميل سفيلار
24
جان زيولكوفسكي
22
ماريو هيرموسو
23
جيانلوكا مانشيني
19
زكي شيليك
61
نيكولو بيسيلي
17
كواديو كونيه
12
كوستاس تسيميكاس
18
ماتياس سولي
21
باولو ديبالا
11
ايفان فيرجسون
49
أريجانيت موريك
3
J. Doig
21
جاي إدزيس
6
سيباستيان فالوكيويتش
80
طارق موهاريموفيتش
18
نيمانيا ماتيتش
44
إدواردو إيانوني
90
اسماعيل كوني
45
A. Lauriente
20
أليو فاديرا
99
اندريا بينامونتي

4-3-3

ساسوولوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو غروسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وساسوولو في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات روما وساسوولو الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

ساسوولو

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

