تلميح غير مسبوق؟.. قميص ريال مدريد يورّط أرنولد مع جماهير ليفربول!

الجدل لا يتوقف..

يتواصل الجدل بشأن إمكانية انتقال ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف 2025، ولم يحسم مصيره بالتجديد أو الرحيل حتى الآن، وسط تكهنات عديدة في وسائل الإعلام العالمية باهتمام ريال مدريد بخدماته.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لأرنولد، بينما يقضي إجازة الصيف في الولايات المتحدة، وهو يوقع على قميص ريال مدريد، الذي يرتديه أحد الأطفال.

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رأى البعض تلك الصورة -التي لا تعني شيئًا- بمثابة تلميح غير مسبوق لاقتراب أرنولد من ريال مدريد، بعدما تداول كثيرون عدة صور له إلى جانب جود بيلينجهام نجم الميرنجي وزميله في المنتخب الإنجليزي في الإجازة.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن بيلينجهام سيعمل "كوكيل لاعبين" من أجل إقناع أرنولد بعدم تجديد عقده مع ليفربول، والتوقيع لريال مدريد في الصيف الجاري، وهو ما سيمثل صدمة لجماهير الريدز التي تعتبر ترينت بمثابة الابن الذي سيحمل راية القيادة في السنوات المقبلة.