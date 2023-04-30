بفضل ملك بريطانيا الجديد .. مانشستر سيتي قد ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي!

كيف أربك حفل تنصيب الملك تشارلز جدول وترتيب الدوري الإنجليزي؟

سيربك حفل تنصيب الملك تشارلز، الذي لم يحدث بعد، جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج"، بل قد يربك جدول الترتيب؛ فكيف سيحدث ذلك؟

تأجلت مباراة آسنال وتشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي من يوم السبت 29 أبريل لتلُعب يوم الثلاثاء 2 مايو. وتعد المباراة واحدة من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن.

وسيُتوج الملك تشارلز في السادس من مايو المقبل في كاتدرائية وستمنستر ملكًا لبريطانيا بعد 8 أشهر من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وبحسب صحيفة "الصن" فإن قرار تأجيل المباراة كان بسبب الشرطة التي طلب معظم ضباطها الحصول على عطلة يوم السبت الماضي ليكونوا جاهزين ليوم التتويج.

لكن شرطة ميتروبوليتان قالت في بيان لها إنها فقط طلبت تقديم انطلاق المباراة ساعة وهو ما رفضته رابطة الدوري الإنجليزي بعد اجتماع الجانبين في فبراير الماضي للتجهيز لكل ما يخص المباراة.

وأمام مانشستر سيتي، بفضل حفل تنصيب تشارلز، فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري لو فاز اليوم على مضيفه فولهام؛ فالسيتي يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر والذي خسر الجولة الماضية من منافسه على الصدارة.